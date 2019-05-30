انتهى الفنان أحمد عبدالعزيز، من تصوير مشاهده بمسلسل "كلبش 3"، والذي يعرض خلال شهر رمضان .

وقال عبد العزيز لـ"الوطن": لم نحسم الأمر في تقديم جزء جديد، ولكن فكرة المسلسل من الممكن أن تقُدم خلال أكثر من جزء، لأنها عبارة عن مهمات مختلفة تتوزع على البطل لكي ينفذها".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.