قال سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، إن القمة الحالية لبحث ما نواجهه من تحديات ثنائية تهدد الأمن العربي والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك التجارة العالمية، في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، مشددا على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة، وعاصمته القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية.

وأضاف "آل سعود"، خلال كلمته بفعاليات القمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة، الآن، أن ما يتم مواجهته اليوم هو تهديد للأمن العربي يتمثل في العملية التخريبية التي استهدفت سفن تجارية بالقرب من مياه إقليمية، ومحطة لضخ النفط، من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، والأمر ليس بجديد حيث تجاوز النظام الإيراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديد الأمن والاستقرار الدولي، والتدخل في الشوؤن الداخلية.

وأشاؤ إلى أن عدم اتخاذ موقف رادع حازم من مواجهة الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة وما أدى للتمادي في ذلك، والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم يعد تصعيد واضح.

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستظل يدها ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم من كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني.

ودعا العرب إلى الوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن مكتسباتهم، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعاية الأنشطة الإرهابية في العالم، من تهديد للأمن والسلام والسلم الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام والحد من توسعه.