أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ختام السهرات الرمضانية بخيمة "ليالي الميرلاند" بمصر الجديدة، بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير.

حضرت نانسي بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا، وكان في استقبالهما الـDJ العالمي ياسر الحريري، منظم سهرات "ليالي الميرلاند"، وصعدت النجمة اللبنانية علي خشبة المسرح مرتدية سواريه "أسود" خطف أنظار الجميع.

افتتحت نانسي حفلها بأغنية "ماتيجي هنا وأنا أحبك" بعدها حرصت على تحية الجمهور وتهنئتهم برمضان وقدوم عيد الفطر، ثم قدمت عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "يا بنات، أخاصمك آه، قول تاني كده، يا سلام، إحساس جديد، معقولة الغرام، وأنت مصري".. بالإضافة إلى "بدنا نولع الجو"، وغيرها من أغان تفاعل معها الجمهور في أجواء ساحرة.

كان ضمن الحضور ماجد المصري، نهال عنبر، الفنانة هيدي كرم، المذيعة شيماء حافظ، والمذيع محمد نشأت، وغيرهم ممن كان في استقبالهم شركاء "ليالي الميرلاند" ناصر سالم وأبو بكر الكفافي ومحمد عبدالمقصود.