دشن أهالي محافظة دمياط، مبادرة لتقديم المساعدات المادية، والمعنوية، والتطوع لإعادة مطاعم "الفود كورت" بالجربى السياحى، بمدينة رأس البر، لوضعها من جديد بعد الحريق الهائل الذى شهدته المطاعم أمس الخميس، والذى حول واحد من أشهر وأنجح المشاريع الشبابية لكتلة من الرماد، محققا خسائر بملايين الجنيهات.

وأعلنت شركة عقارية تقديمها الدعم الكامل للمتضررين لإعادة المشروع كما كان خاصة، وأن هناك موسم سياحى قادم.

ودشن عدى الألفى، أحد أهالي دمياط، مبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعا خلالها كافة شباب المحافظة للتطوع اليوم بعد صلاة الجمعة والتواجد، في موقع الحريق، لتقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية، لأصحاب المشروع، ليعود كما كان، موضحًا استجابة العديد من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، ممن يقضون عطلاتهم الصيفية في مدينة "رأس البر" للمبادرة، مبدين استعدادهم للمشاركة في سابقة لم تشهدها دمياط من قبل.

وأعلنت شركة بداية العقارية إحدى شركات الاستثمار العقاري، أنها على أتم إستعداد أن تقدم كل طاقتها من مهندسين ومقاولين وعمال وأفراد ومعدات بدون أجر أو مقابل نهائي، حتى عودة المنطقة من جديد وعلى أكمل وجه، وبأقصى سرعة تحت هاشتاج "كلنا شباب زيكوا وحاسين بيكم" و"كتفى في كتفك ترجع أحسن وأقوى". كما أعلنت شركات بوايات وأثاث دعمها أيضًا دون مقابل مادى.

ونشب حريق هائل في منطقة مطاعم الفود كورت بمنطقة الجربى السياحى بمدينة رأس البر، وانتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط برئاسة العقيد يحيى زكريا، لمكان الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق إلى نشب في 4 مطاعم بمنطقة الجربي السياحية.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إن الحريق نشب في 4 مطاعم تقع على مساحة 300 متر، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماد الحريق خلال 10 دقائق دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل رجال الأدلة الجنائية، إلى مكان الحريق للوقوف على ملابسات الحريق.