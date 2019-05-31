أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن محافظة الجيزة تتنوع عن باقي المحافظات من ناحية الكثافة السكانية والتربة والأنشطة الاقتصادية لذا قبلت وزارة البيئة التحدي لوضع استراتيجية تتحدى تأثيرات تغيرات المناخ حيث ستكون الجيزة نموذج يحتذى به لباقي المحافظات.

ومن جهته أكد محافظ الجيزة، أنه جرى إدراج 19 برنامج مقترح لتنفيذه في كافة مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي من خلال "برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية" .

وأشار المحافظ، إلى أن هناك خطط ورؤى مستقبلية نعمل على تنفيذها في إطار الحفاظ على محيطنا الحيوي ومقوماتنا البيئية دون الإخلال بالمكونات التي هى من أصول مقدراتنا الطبيعية، مؤكدا أن الإضرار بأي منها يعود بالسلب على مجتمعنا إما الآن أو في المستقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة لتغير المناخ والذي شهد حضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والتي شاركت في إعداد الاستراتيجية خلال تواجدها نائب لمحافظ الجيزة، والدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة، وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

أشار محافظ الجيزة في كلمته، إلى أنه جرى رصد عدد من الاحتياجات تسعى المحافظة إلى توفيرها لرفع كفاءة المنظومة البيئية وتأتي على رأسها إنشاء مدفن صحي آمن للتخلص من المخلفات الصلبة، حيث لا يوجد بنطاق المحافظة سوى مقلب شبرامنت التابع للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وهو مقلب مكشوف مما يؤدي إلى اشتعال المخلفات وحدوث الحرائق به إضافه إلى إنشاء مجمع محارق للنفايات الطبية الخطرة مطابق للمواصفات والاشتراطات البيئية والصحية.

ولفت إلى أنه يوجد بمحافظة الجيزة مجمع محارق بشبرامنت تابع لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإنشاء خلايا بالمدفن الآمن للتخلص من المخلفات الخطرة (الصلبة والسائلة) ومنها الرماد الناتج عن حرق المخلفات الطبية الخطرة وكذلك نواتج الفرم والتعقييم الناتج عن جميع المنشأت الصحية وكذلك المخلفات الإلكترونية.

وذكر أن المحافظة بحاجة إلى إنشاء مصانع للسماد وتدوير المخلفات البلدية الصلبة لإعادة استخدامها مرة أخرى والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة والتقليل من كمية المخلفات التي يتم دفنها وكذلك استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، وأخيرا إنشاء مصانع لتدوير مخلفات الهدم والبناء لإعادة استخدامها مرة أخرى في عمل بلدورات للأرصفة وبلوكات للمباني.

أكد سباستيان فيلدر نائب مدير التعاون التنموي الألماني، أن التعاون مع محافظة الجيزة في استراتيجية تغير المناخ كان مثمرا وسوف يتم تدعيم أطر التعاون مجددا في مجالات أخرى .

شهدت فعاليات إطلاق استراتيجية محافظة الجيزة حضور المهندس رالف جروتنهوف مدير برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.