ضبط اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عربتين للنباشين كان يقوم أصحابها بالنبش فى صناديق القمامة، وتفريغ الأكياس المتواجدة بها على الأرض، لاستخراج الأكياس والشنط البلاستيكية لتحقيق مكاسب مادية منها.

ووجه المحافظ على الفور مسئولي حي الشرق، بالتحفظ علي العربتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

كما وجه بقيام الأحياء بتنظيم حملات والمتابعة الميدانية لضبط النباشين وفريزة القمامة، ومواجهتهم بحزم لما تمثله تلك الأعمال السلبية من تبديد للمجهودات التى تقوم بها المحافظة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

وأوضح، أنه في الوقت التي تقوم به المحافظة بأكبر عمليات تطوير وتجميل وتوسعة شوارع بشكل أشاد به جميع المواطنين، نجد البعض من الخارجين على القانون، والمخالفين يقومون بتشوية المظهر الجمالي للمحافظة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك، وإلقاءها خارج الصندوق، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الأعمال السلبية التي لا تليق بما تمر به المحافظة من أعمال تطوير، ومشروعات تنموية وخدمية كبري.