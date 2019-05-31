يواصل فريق من مباحث القاهرة جمع المعلومات لفك لغز مقتل سائق مسن في ظروف غامضة بعد العثور علي جثته في أحد شوارع منطقة السلام مرتديا قميص نوم حريمي، واستمع فريق البحث الجنائي لأقوال عددًا من سائقي التكاتك وأصحاب المحال التجارية، وسكان العقارات المجاورة لمكان العثور علي جثة المجني عليه.

وكشفت معاينة النيابة عن أن جثة الضحية بها آثار 6 طعنات متفرقة في البطن والصدر واليدين، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وكثف فريق البحث الجنائي، علي مدار 48 ساعة ماضية، جهوده لكشف غموض الجريمة وضبط مرتكبيها، وبحث الفريق الأمني واقعة ارتداء الجثة لقميص نوم حريمي ما يدل علي أن الجريمة حدثت بدافع الانتقام لا بدافع السرقة، وأن منفذها لجأ إلي إجبار المجني عليه علي ارتداء الملابس الحريمي من أجل إذلاله.

ورجحت التحريات أن الجريمة حدثت بدافع الانتقام من المجني عليه لتورطه في علاقة مع أحدي السيدات وعند معرفة أقاربها قرروا الانتقام منه وقتله بعد إجباره علي ارتداء قميص نوم. كانت البداية تلقي قسم شرطة السلام ثاني بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل مسن بمنطقة اسبيكو بمدينة السلام. وبالانتقال والفحص، تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 عاما، وبها عدة طعنات، يرتدي ملابس نسائية عبارة عن قميص نوم.