نظمت وزارة التضامن، مباراة ودية بين النادي الأهلي ومنتخب "مبادرة بينا" مساء الخميس، تحت 18 سنة، بحضور طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وفريق عمل مبادرة بينا بكرة أحلى إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي كخطوة أولى لدمج الفريق في كافة البطولات المختلفة.

جاء ذلك تتويجا لدورة "حلم البطولة"، التي ضمت 320 فردا من 32 دارا من ثلاث محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، والتي تم تنظيمها في الفترة من 25 مايو إلى 27 مايو والتي كان أهم ثمارها تأسيس "منتخب بينا" وسوف يتم رعايته لمدة سنة من خلال برنامج تدريبي مستمر ومعسكرات مغلقة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.