نشرت الفنانة أصالة نصري، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، مواعيد حفلات عيد الفطر المبارك، التي من المقرر أن تحييها في المملكة العربية السعودية.

وكتبت نصري عبر حسابها: "سأترك أهلا هنا لألتقيهم هناك في السّعوديّة، فالعيد أهل وأحبّه، ومعكم سيكون للعيد طعم طيّب كلّ عام وأنتم بخير إلى أنّ نلتقي في وطن الرّوح والقلب السّعوديّة وتحديدا في الدّمام يوم الأربعاء 5 يونيو".

كما نشرت أصالة البوستر الرسمي للحفل وهي بصحبة الفنان الاماراتي حسين الجسمي، الذي من المقرر أن يحي نفس الحفل بمركز أرض المعارض.