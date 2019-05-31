تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا السبت، بعيد دخول العائلة المقدسة مصر، وتنظم بتلك المناسبة كنيسة العذراء مريم الأثرية "حالة الحديد" بحارة زويلة بالقاهرة، احتفالية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، وبحضور الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين في الآثار والسياحة وعدد من الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وتأتى الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وتعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس القاهرة.

ومن المقرر أن تقيم الكنائس، قداسات صلاة فى كل الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة فى مصر، وأبرزها كنيسة العذراء بالمعادي، التي تحرص سنويا على تنظيم احتفالية كبرى بتلك المناسبة بحضور الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادى، وعدد من أساقفة الكنيسة والكهنة وبمشاركة شعبية كبيرة.

وبحسب الكنائس، يتوافق دخول العائلة المقدسة إلى مصر مع الأول من يونيو كل عام، وهو ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس فى فلسطين إلى مصر والاحتماء بها، وهى الرحلة التى باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت ما يزيد على 3 سنوات.