قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن التحالف ملتزم بعملياته في اليمن بالمعايير القانونية الدولية، مشيرا إلى أنه عند بدء العمليات العسكرية في اليمن كان الحوثيون على وشك السيطرة على عدن.

وأضاف المالكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده مع السفير السعودي في اليمن، أنه تم تحرير 85% من الأراضي اليمنية منذ بدء المليات العسكرية، وتابع أن أشكال التدخل الإيراني في اليمن تتلخص في الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة.

وواصل المالكي قائلا إن الميليشيات الحوثية أول ميليشيا في العالم تمتلك صواريخ باليستية، مؤكدا أن التدخل الإيراني في اليمن يشكل انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن.