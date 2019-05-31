مدحت العدل: أرسلت وردا لـ"جروس" معتذرا له عن طريقة إقالته

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إنه أرسل منذ قليل باقة من الورود لمدرب نادي الزمالك المقال، كريستين جروس.

وأوضح العدل لـ"الوطن"، المعروف بتشجيعه لنادي الزمالك، إنه كتب له إهداء، قال له فيه: "شكرًا على الفترة التي قضيتها في الزمالك، شكرًا على بطولة الكونفدرالية، ومرحبًا بك في مصر في أي وقت".

وقال العدل إنه كان ضد الطريقة التي كان يلعب بها جروس، وأنه كان ضد تجديد التعاقد معه، إلا أنه أيضا ضد الطريقة التي رحل بها.

وتابع: "جروس حرق بعض اللعيبة بدنيا، وطالما اتصلت برئيس النادي للتأكيد على عدم التجديد معه".

واختتم قائلا: "هو مرحب به في مصر شأنه شأن أي أجنبي".