قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العقيد تركي المالكي، إن السفينة سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية، وقام المالكي بعرض فيديو يظهر تدرّب الحوثيين على زراعة الألغام البحرية، موضحا أن السفينة سافيز الإيرانية تلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب، كما تحمل على متنها مدربين إيرانيين وأسلحة للحوثيين.

وعرض المالكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين السفير السعودي في اليمن، أدلة على وجود خبراء إيرانيين لتدريب الحوثيين في اليمن، كما عرض التحالف أدلة على أسلحة بحرية إيرانية بينها ألغام وكاميرات وعبوات، بالإضافة لعرض فيديو استهداف الميليشيات الحوثية لسفينة محملة بالقمح.

وشدد المالكي على أن الميليشيات الحوثية قد تتسبب بكارثة إن استطاعت استهداف ناقلات النفط، مؤكدا على أن إيران تجهز الحوثيين بأسلحة بحرية تشكل خطرا داهما على الملاحة.

وأعلن المالكي أن التحالف أحبط أكثر من 35 عملية إرهابية في البحر الأحمر، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل تجنيد الأطفال والزج بهم في ساحات المعارك.