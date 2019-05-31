"صحة البحر الأحمر" تعلن درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية، لتلقي البلاغات من المواطنين، بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وأكد مرعي، في تصريحات صحفية، تشكيل فرق للرقابة على الأغذية بكافة أنواعها، وخاصة محال بيع الكعك والبسكويت، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وإيقاف إجازات العاملين خلال فترة احتفال المواطنين بالعيد.

وأوضح وكيل الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة "الأشعة – المعمل – بنك الدم"، والتأكد من جاهزية قسم الطوارئ والأقسام المعاونة؛ للعمل بكفاءة وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ببنك الدم.