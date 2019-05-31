عدام 635 كيلو أغذية و 150 لتر بوظة بسوق الجمعة بالعاشر من رمضان

شنت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، حملة مكبرة على سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان.

وأسفرت الحملة عن إعدام 635 كجم أغذية عبارة عن "300 كجم خضار وفاكهة ، 175 سمك مجمد وطازج ومملح، 100 كجم لانشون، 60 كجم مقرمشات"، فضلًا عن 150 لتر بوظة وخل، وذلك لتغير بعضها في خواصها الطبيعية، والبعض الأخر لانتهاء مدة الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 11 محضرًا جنحة صحية.

وأكد وكيل الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.