قال على غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن 70% من المنشآت السياحية والفندقية «المطاعم والفنادق» التى تمتلكها مصر حالياً، تحتاج إلى إجراء عمليات صيانة عاجلة قبل حلول الموسمين السياحيين الصيفى والشتوى المقبلين، موضحاً أن «كل مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد حدوث انتعاشة سياحية خلال النصف الثانى من عام 2019».

وأضاف «غنيم»، لـ«الوطن»، أن «غالبية تلك المنشآت لم يجرَ لها أى عمليات صيانة منذ ما يقرب من 8 أعوام بسبب حالة الركود السياحى التى ضربت مصر فى أعقاب ثورة يناير 2011»، لافتاً إلى أن مبادرة الـ5 مليارات جنيه التى طرحها البنك المركزى قبل عامين لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية على إجراء عمليات الصيانة والتطوير لم يستفد منها سوى عدد قليل للغاية من مستثمرى السياحة، معرباً عن تخوّفه من عدم استعداد الكثير من المنشآت لاستقبال الأعداد الكبيرة من السياح المتوقع حضورهم خلال الشهور المقبلة وهو ما يؤثر بالسلب على سمعة المقصد السياحى المصرى.

ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ونظيرتها البلغارية نيكولينا إنجلكوفا بمدينة بورجاس البلغارية، أمس، مذكرة تفاهم لتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية، لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة فى كلا البلدين. وقالت وزارة السياحة إن هذه المذكرة تتضمّن عدة بنود، من بينها التعاون فى تطوير منتجات سياحية مشتركة فى مجالات السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المهرجانات وسياحة الطعام (الطهى)، وغيرها من الأنماط السياحية.