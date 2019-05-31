محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهاد الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/ 2019، إذ بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 73.74%، وحصل 266 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كل أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب، وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 106468 طالبا، حضر منهم 98087 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 72332 طالبا.