الهيئة العليا لمسيرات العودة: صلاة العيد في ساحة المخيم شرق غزة

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في صلاة عيد الفطر السعيد التي ستقيمها الهيئة في ساحة مخيم العودة شرق غزة "ملكة".

كما دعت في بيان لها في ختام الجمعة الستين لمسيرات العودة وكسر الحصار "يوم القدس العالمي" لاعتبار الجمعة القادمة (61) الموافق 7/7/2019 التي تلي عيد الفطر يوما لزيارة الأرحام وذوي الشهداء والجرحى.

وتوجهت الهيئة بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني وبالذات شهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، راجين من الله الشفاء للجرحى والحرية للأسرى الابطال- متوجهة بالشكر لملايين المشاركين في يوم القدس كرسالة رفض عالمية لصفقة ترامب لتصفية القضية، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة كأداة كفاحية سلمية وشعبية استطاعت بصبر المشاركين فيها ان تطيح بحكومة "نتنياهو ليبرمان " السابقة واستطاعت اليوم ان تحول دون تشكيل حكومة جديدة للاحتلال- مما فرض على المجرم نتنياهو التوجه لانتخابات مبكرة ما يعني مسمار جديد في نعش صفقة القرن، مؤكدة رفضها و ادانتها المشاركة بورشة البحرين المشبوهة .

وتوجهت الهيئة بالشكر للجمهورية الاسلامية في ايران على المكرمة التي قدمتها امس الخميس، لشهداء وجرحى مسيرات العودة وعلى استمرارها في كفالتهم وندعو كافة الدول العربية الشقيقة للمشاركة في رعاية اسر الشهداء والجرحى.

وأدانت تجاهل انعقاد القمة العربية الطارئة القدس والاستيطان والحصار على غزة ومعاناة الشعب المستمرة بسبب الاحتلال، معتبرة ان المشاركة الواسعة اليوم في فعاليات "يوم القدس العالمي " وفي عدد كبير ومن الدول وفي مقدمتها فلسطين وايران واليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من مدن عربية واسلامية لهو خير تعبير عن رفضها لمحاولات تسويق صفقة القرن وهو دليل على تمسك الامة والشعب الفلسطيني بالقدس عاصمة لفلسطين رغم كل الضغط والحصار .فالصفقة خطر على الامة كلها وليس على فلسطين وحدها.