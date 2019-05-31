الآلاف يتوافدون إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر

توافد آلاف المصلين من مدينة القدس المحتلة ومحافظات الضفة وقطاع غزة وأراضي عام 1948، إلى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، لإحياء ليلة القدر.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى في القدس، الشيخ عزام الخطيب، إن دائرة الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال آلاف المعتكفين الذين سيحيون ليلة القدر هذه الليلة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وأن كافة الأجهزة والعناصر التابعة للأوقاف باتت جاهزة للقيام بواجبها المعهود في هذه الليلة المباركة- وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وتشهد القدس حركة نشطة بفعل التوافد الكبير للمواطنين، والذي يتوقع له أن يزداد مع ساعات مساء اليوم؛ للمشاركة في إحياء ليلة الـ27 من رمضان "ليلة القدر"، برحاب المسجد والمشاركة في ختم القرآن الكريم في صلاة قيام الليل "التراويح"، في حين يتوقع مشاركة أعداد كبيرة من المصلين في الاعتكاف بـ"الأقصى".