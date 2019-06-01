دونالد ترامب يحسم ترشحه لولاية ثانية في 18 مايو

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه يخطط رسميًا ترشحه لولاية رئاسية ثانية ولكنه سيعلن قراره يوم 18 يونيو المقبل، جاء ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ترامب في تغريدة نشرها مساء الجمعة "سوف أعلن عن مشاركتي لتولى ولاية رئاسية ثانية بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب ونائب الرئيس مايك بينس، والسيدة الثانية كارين بينس بمركز أمواى يوم 18 مايو الذي يضم 20 ألف مقعد" مطالبًا الجميع بالانضمام إليه، ونشر رابطا موقع يتيح شراء تذاكر لحضور الفعالية.

وفاز ترامب عن الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي متفوقًا على منافسته هيلارى كلينتون في 2016، ليصبح الرئيس الأمريكي رقم 45 والذي تنتهي ولايته الأولى في 2021.