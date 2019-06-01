مميش يشهد ختام بطولة دوري الإدارات للكرة الخماسية بهيئة قناة السويس

شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ختام بطولة دوري الإدارات للكرة الخماسية لعام 2019.

شهدت البطولة مشاركة 26 فريقا، تحت سن 40 عاما، بالإضافة إلى 8 فرق من فوق سن الـ40 عاما، يمثلون 10 إدارات مختلفة من إدارات الهيئة، وبلغ إجمالي عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 325 لاعبا، جميعهم من العاملين بهيئة القناة السويس بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وكانت البطولة، قد انطلقت في 20 إبريل من العام الجاري، وشهدت البطولة لعب 107 مباراة تضمنت عددا من المنافسات القوية بين الفرق لاسيما في الأدوار الإقصائية.

ومن جانبه وجه المهندس محمد الشرقاوي، رئيس النادي العام، الشكر للفريق مُهاب مميش، على دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والاجتماعية بما يعكس اهتمام الفريق بالعنصر البشري ودور الرياضية في توطيد الروابط بين العاملين بالهيئة بما يخلق بيئة عمل مثالية.

وشاهد الفريق مُهاب مميش بعد ذلك انطلاق فعاليات المباراة النهائية فوق السن، بين فريقيّ ترسانة بورسعيد وترسانة بور توفيق وانتهت بفوز فريق ترسانة بورسعيد بنتيجة ثمانية أهداف لهدفين، ثم شاهد الفريق مميش المباراة النهائية بين فئة تحت السن بين فريقيّ الرئاسة "أ" والتحركات "ب"، والتي جاءت مباراة على مستوى التوقعات، وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق ثم امتدت لضربات الحظ الترجيحية والتي استطاع فريق " الرئاسة - أ" عن طريقها اقتناص كأس البطولة وسط فرحة عارمة من اللاعبين والجماهير.

وأشاد الفريق مهاب مميش وقيادات الهيئة بمستوى التنظيم الجيد والإعداد للبطولة، والتي جرت تحت إشراف اللجنة الرياضية بالنادي العام برئاسة الدكتور مهاب رفعت، وعضوية الكابتن جميل فتحي، والكابتن لطفي المليجي، والكابتن أحمد عطية، بالمعاونة والتنسيق الكامل مع لجنة نادي الجولف، برئاسة الربان أيمن مبروك.

فيما سلم الفريق مُهاب مميش والفريق أسامة ربيع واللواء أشرف عمارة نائب الإسماعيلية والمهندس محمد الشرقاوي كأس البطولة وميداليات قناة السويس للاعبي فريق إدارة الرئاسة بعد حصولهم على المركز الأول فئة تحت السن، وتسليم كأس البطولة أيضاً وميداليات الهيئة للاعبي فريق ترسانة بورسعيد لفئة فوق السن.

كما كرّم الفريق مهاب مميش والفريق أسامة ربيع كلا من الكابتن أحمد صالح، والكابتن علي الكيكي، حكمي البطولة، واللذان أدارا كل مباريات البطولة بنجاح.