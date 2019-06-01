صحيفة كويتية: اكتشاف 1023 شهادة وهمية من 4 دول

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ثلاث جميلات ينتصرن للبطولة النسائية فى دراما رمضان

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الحلقة 26 من مسلسل "حدوتة مرة" "طارق" يطلق "مروة" والشرطة تقبض عليها

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مصرع شخصين في اصطدام سيارة بالرصيف على طريق العلمين الدولي

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القبض على المتهم السادس في قضية "فساد البحيرة"

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