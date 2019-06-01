القبض على المتهم السادس في قضية "فساد البحيرة"

ألقى جهاز الرقابة الإدارية، القبض على "محمود.ت"، المتهم السادس في قضية الرشوة المتهم فيها "ح.خ"، مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، بتهمة تقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة للمتهم الأول، نظير إنهاء تراخيص إحدى المراكب السياحية.

كانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس جميع المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليهم، وتم توجيه تهم للأول بتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة وتهم أخرى.

وتمكن ضباط الرقابة الإدارية، يوم الثلاثاء الماضي، من ضبط المتهم الأول متلبسا بالرشوة داخل ديوان عام محافظة البحيرة، وأصدرت الهيئة قرارا بالتحفظ على السيارة الملاكي الخاصة به.

جدير بالذكر أن المتهم كان يعمل معاونا وسكرتيرا للواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حين كان رئيسا لمجلس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، وجاء معه منذ الدقائق الأولى عندما تولى آمنة منصب محافظ البحيرة.