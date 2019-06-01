استشهد ملازم أول شرطة بمركز أبو حماد، اليوم، إثر إصابته بطلق ناري نافذ في العنق، أثناء مطاردته عناصر إجرامية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بإصابة "عمرو ياسر عبدالعظيم"، 27 عامًا، ملازم أول بمركز شرطة أبو حماد، بطلق ناري في العنق، أثناء مطاردة عناصر إجرامية لاستعادة سيارة مبلغ بسرقتها ما أدى لوفاته.

وتبين أن مركز شرطة أبوحماد تلقى بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد باعتراض مجهولين طريقه أثناء استقلاله سيارته بمركز أبوحماد، وسرقة السيارة تحت تهديد السلاح، وجرى تشكيل مأمورية لملاحقة الجناة، وأثناء محاولة ضبطهم على طريق "بلبيس- أبو حماد" بادر الجناة بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة التي بادلتهم إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن إصابة الملازم بطلق ناري نافذ في العنق وتوفي متأثرًا بإصابته.

ونقلت الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجار العمل على ضبط الجناة.