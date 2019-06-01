دليلك لأبرز أماكن الخروج في عيد الفطر

يودع المسلمون في كل مكان الأيام الأخيرة من شهر رمضان، ويبدؤون في الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر، ويبحث البعض منهم عن أماكن للخروج والتنزه خلال أيام الإجازة، لذلك ترصد "الوطن" لقرائها بعض الأماكن التي يمكن قضاء عطلة عيد الفطر بها.

يوم على الطراز الريفي

ويمكن قضاء يوم في أجواء ريفية من خلال زيارة بعض القرى الريفية مثل مزرعة صابح، وتقع على أول طريق الإسماعيلية، وهي مكان للراحة والاسترخاء والهدوء، والابتعاد عن صخب الأماكن العامة، إضافةً إلى أن كل شيء ستأكله مزروع في المكان، مع وجود أكلات من الريف مثل الفطير المشلتت، البط، الملوخية، الطواجن والمحاشي.

كما يمكن زيارة قرية العزبة التي تقع في الهرم، وتقدم وجبات الإفطار والغداء فلاحي، وسط الخضرة مع استخدام حمام السباحة، إضافةً إلى عروض ترفيهية مثل مزمار بلدي وربابة وتخت شرقي.

وتوجد كذلك قرية الريف العربي، في الهرم، وتقدم ألعاب الأكوا بارك مجانًا، ويوجد بها أربعة حمامات سباحة، وما يقرب من 15 فقرة وحفلة على مدار اليوم للكبار والأطفال.

القناطر الخيرية

يمكنك اصطحاب عائلتك أو أصدقائك في رحلة إلى مدينة القناطر الخيرية، واستئجار أحد المراكب النيلية، أو الجلوس على الكورنيش والتجول وسط الشوارع، كما توجد ملاهي للأطفال والكبار.

الحدائق والمتنزهات

يمكنك زيارة إحدى الحدائق العامة، مثل حديقة الأزهر، ويوجد بها مكانا مخصصا لألعاب الأطفال، ومساحات خضراء واسعة وجذابة ومميزة، كما يمكن الاستمتاع بمطاعم الحديقة والبحيرات الصناعية، والحفلات الموسيقية والعروض الفنية التي تستضيفها الحديقة.

ويمكن زيارة حديقة الأسرة، وتعتبر من أماكن الخروج المميزة، لتوفر عدد كبير من الأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال والكبار بها، حيث توفر أنشطة ترفيهية تعليمية للأطفال، وتضم نماذجا مصغرة لحديقة الحيوانات ومكتبة الإسكندرية والمتحف الحربي.

كما توجد حديقة الأورمان وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، وتشتهر بمعارض الزهور والنباتات بخلاف البحيرات الصغيرة الموجودة داخلها والكباري، بالإضافة إلى أن سعر دخولها رمزيًا.

وتوجد حدائق أخرى يمكن الخروج إليها، مثل: الأسماك، الفسطاط، الحيوان.

الخروج في نزهة نيلية

يحب كثيرون الذهاب للبحر أو النيل، ويمكن استغلال إجازة العيد في اختيار أفضل الأماكن للتنزه والاستمتاع بالعيد في الهواء الطلق، وتوجد العديد من المناطق التي يمكنك خلالها استئجار مركب في النيل مثل المنيل، كورنيش النيل في وسط القاهرة والقناطر الخيرية.