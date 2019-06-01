بعد فوزه بـ"أبطال أفريقيا".. الترجي أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل

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الترجي التونسي

نجح فريق الترجي التونسي، في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التولي، عقب إعلان الحكم بكاري جاساما نهاية المباراة، بعد انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة.

شاهد بالفيديو تتويج الترجي بدوري أبطال أفريقيا

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