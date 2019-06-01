يحدث اليوم| استكمال محاكمة مرسي.. ونهائي دوري أبطال أوروبا

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم السبت، 1 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

استكمال محاكمة محمد مرسي وقيادات "الإرهابية"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

محاكمة أخطر عناصر تنظيم "بيت المقدس الإرهابي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

نظر إعادة محاكمة المتهمين في "أحداث عنف الظاهر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر قضية إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية "أحداث عنف الظاهر" إلى الأول من يونيو المقبل.

صرف معاشات شهر يونيو اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك

يبدأ صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو من جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، و مكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو.

الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي

يجتمع قادة النقل الجوي من جميع أنحاء العالم في سول غدا على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة سبل الحفاظ على الربحية ومعالجة الرياح المعاكسة التي تواجه شركات الطيران، وذلك في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

اجتماع النادي الأهلي برئاسة الخطيب

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استكمالا لاجتماعه الطارئ الذي تم يوم الجمعة الماضي، وذلك لدراسة موقف النادي من كافة جوانبه بشأن المواعيد التي يقترحها اتحاد الكرة للمباريات المتبقية من مسابقتي الدوري والكأس.

مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريقا ليفربول وتوتنهام هوتسبر، في التاسعة مساء، على معلب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في إطار المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.