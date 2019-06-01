أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل ما لايقل عن 21 مسلحا تابعا لحركة طالبان، إثر غارة جوية شنتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم غازاني بجنوب شرق أفغانستان.

وقالت المصادر المطلعة (رفضت الكشف عن هويتها)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن قوات الأمن شنت غارة جوية في منطقة كاراباخ في إقليم غازني، ما أسفر عن مقتل 21 مسلحا.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما في ذلك طالبان على تلك الغارة الجوية حتى الآن.

يشار الي ان القوات الخاصة للجيش الأفغانى استهدفت مجمعًا لقيادة طالبان فى إقليم فرح الغربى، أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل.

وقالت مصادر عسكرية أفغانية لوكالة "أنباء خامة برس" الأفغانية، "استهدفت قوات خاصة أفغانية فى مداهمات لها قيادة طالبان، حيث قتلت ثلاثة من مقاتلى طالبان ودمرت منشأة طبية تابعة لهم وعددا كبيرا من الأسلحة والمتفجرات".