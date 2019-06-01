صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في أعمال صب الخرسانة العادية لأساسات مستشفى الأورمان لعلاج الأطفال بالصعيد بالمجان، بمدينة سوهاج الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أن شركات المقاولات المُنفذة للمشروع تواصل العمل ليلاً، من أجل الإسراع بتنفيذ هذا المشروع المُهم لخدمة الأهالي بصعيد مصر.

وأوضح "الجزار"، أنه سبق توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان فى عام 2018، تقوم بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ وتجهيز المستشفى على نفقتها، وتسلمها لجمعية الأورمان لتشغيلها بالمجان لتخدم أهالي صعيد مصر,

وتابع "الجزار"، "تقع المستشفى على مساحة 6.5 فدان، وتتكون من (بدروم – أرضى – 6 أدوار، بمساحة 6200 م2)، وبها 263 سريراً"، مبينا أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام القادم 2020.

وفي إطار توفير الخدمات الطبية بالمدن الجديدة، قال وزير الإسكان: "جارٍ تنفيذ مستشفى بمدينة أسوان الجديدة، بها 158 سريراً، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21 ألف م2، وتتكون من (بدروم – أرضي – 5 أدوار علوية)، وبلغت نسبة الإنجاز 40 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو 2020".

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ مستشفى بمدينة قنا الجديدة، بها 175 سريراً، بمساحة 4.3 فدان، وتتكون من (بدروم – أرضي – 6 أدوار علوية)، وبلغت نسبة الإنجاز 40%.

وأضاف "الجزار": "جارٍ تنفيذ أعمال الحفر لإنشاء مستشفى العبور العام، والواقعة بين الحيين الثامن والثالث، وبها 220 سريراً، بمساحة 16 ألف م2، وتتكون من (أرضي - 6 أدوار متكررة – 4 مبانٍ ملحقة، وهي: (خزان أكسجين، وتجميع نفايات، وخزان حريق، ومبنى الكهرباء والقوى)، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال 24 شهراً.