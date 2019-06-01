قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عرضا خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في إحدى الجلسات النقاشية حول قصص نجاحات الاستثمار في مجال السياحة المستدامة، والتي جاءت ضمن جلسات المؤتمر المستدام للاستثمار في السياحةInvesting in Tourism Sustainabilty Conferance (ITSC) الذي انعقد خلال يومي 30 و31 مايو بمدينة فارنا البلغارية.

وشارك في الجلسة ‏Chris Rodrigues من هيئه ميناء لندن، و‏Steve D’Alfonso رئيس قطاع الاستدامة بشركة توماس كوك، وGeorge P مدير التمويل بشركه تيميس باليونان، وشنيشكا ريتشر من شركة جرينهارت الاستشارية والتى تعمل علي تسويق برنامج جرينجلوب المشابه لبرنامج شهادة النجمة الخضراء، والسيد ماركوس لي رئيس جمعية أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة في الصين.

وخلال الجلسة استعرضت المشاط محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

وتحدثت عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال السياحة المستدامة، مشيرة إلى أن مصر تتبنى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي، وتضع ضمن أولوياتها تنمية السياحة الخضراء وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة وهو ما يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى معايير السياحة الخضراء التي جرى وضعها للفنادق، بمنحها شهادة "النجمة الخضراء"، وهي شهادة محلية جرى وضعها بطريقة تتناسب مع طبيعة القطاع الفندقي المصري، لتمييز الفنادق والمنتجعات المصرية التي تلتزم بالمعايير الدولية للاستدامة، وقد جرى الاعتراف بها دولياً من المجلس العالمى للسياحة المستدامة ‎ GSTC .

وأوضحت أنه يوجد الآن 80 فندقاً حاصلاً على هذه الشهادة بها نحو 22 ألف غرفة فندقية في جميع أنحاء مصر، لافتة إلى أن هناك تعاون بين الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية لزيادة عدد هذه الفنادق، بالإضافة إلى وضع معايير للتجمعات الفندقية فيما يطلق عليه "المقاصد الخضراء" لتعزيز القدرة على استيعاب الطلب على هذا النمط السياحي.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن الجوائز الدولية التي حصلت عليها مصر مؤخرا بما يعكس تقدير العديد من المؤسسات الدولية لما تقوم به مصر من جهود للنهوض بقطاع السياحة، ومنها الدرع الذي قدمته منظمة السياحة العالمية UNWTO لفخامة الرئيس تقديرا لدعمه الفعال لقطاع السياحة ومساهمة القطاع في استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك جائزة "الريادة الدولية في السياحة" التي حصلت عليها مصر من المجلس الدولى للسياحة والسفرWTTC، تقديرا من المجلس للجهود التي بذلتها للنهوض بالقطاع وصموده في مواجهة الصدمات التي قابلته.

كما أشارت إلى أهمية تحديث آليات الترويج لمصر، حيث تعتمد الحملة على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال، لافتة إلى الشراكة التي تمت مع شبكة CNN العالمية وكذلك شركة Beautiful destination للترويج لمصر بصورة أكثر حداثة وعصرية.

وتطرقت للحديث عن اهتمام الوزارة بفتح أسواق سياحية جديدة وزيادة الحركة السياحية من الأسواق الواعدة كالسوق الصينية.

وأشارت إلى محاور الحملة الترويجية الجديدة لمصرP2P" People 2 People"، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 والترويج للمواقع السياحية المختلفة Branding By Destination.