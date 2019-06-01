اختتم طلاب الصف الأول الثانوى في البحيرة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من خلال الامتحان الإلكتروني "التابلت"، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن نسبة الأداء الإلكتروني بامتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم، والذى جرى تأجيله منذ 24/5/2019 الماضي، نتيجة لموجه الحر الشديد التى تعرضت لها البلاد بلغت 88,9%.

وذكر أن 21659 طالبا أدوا الامتحان إلكترونيا من إجمالي عدد الطلاب المنتظمين المتقدمين لأداء الامتحان خلال الفترة الصباحية والبالغ عددهم 24376 طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات في 100 مدرسة (90 مدرسة إلكترونيا و10 مدارس ورقيا).

وأشار إلى أنه جرى اليوم إضافة مدرستين ودخولهما على منصة الامتحان الإلكتروني بنجاح وهما زيتون وأبو بكر الصديق بإدارة إدكو التعليمية، بإجمالي 228 طالبا وطالبة، كما شهدت تلك الفترة غياب 34 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان بواقع 27 في الإلكتروني و7 في الورقي.

ولفت إلى استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال المدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا، حيث تجرى الامتحانات بالمدارس الحكومية لطلاب المدارس الخاصة بالإدارات التعليمية ببندر دمنهور وبندر كفر الدوار وكوم حمادة والتحرير.

وأكد على نجاح المنظومة على أرض المحافظة من خلال فريق العمل من مسؤولي التطوير والمعلمين وقيادات وكوارد التعليم ممن تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المنظومة ومواجهة أي مشكلة قد تطرأ، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية وربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفة مركزية بديوان عام المحافظة، والالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.