استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية أنصار بيت المقدس.

وطلب الدفاع إحضار كافة الكاميرات الخاصة بواقعة تفجير مدرية أمن القاهرة، وكاميرات المتحف الإسلامي المواجه للمديرية، كما طلب تفريغ كاميرات المحال المتواجدة في نطاق واقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، والحديث التلفزيوني الذي أجراه مع التلفزيون المصري عقب نجاته من الحادث.

وطلب الدفاع انتداب لجنة من كلية الشريعة والقانون ذلك لعرض ما تناولته أوراق الدعوى و مرافعة النيابة، وما أدلى به بعض المتهمين مما يُعد في إطار فكري يعتنقه لتخلص هذه اللجنة إلى كتابة تقرير لبيان الصحيح من عدمه والقانوني من عدمه، فيما جاء على لسان بعض المتهمين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وارتكاب 54 عملية إرهابية في غضون عامي 2013 و2014.