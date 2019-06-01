"كانوا عايزين يفضحوني".. فتاة تقتل شقيقتها وتصيب الأخرى في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية واقعة غموض مقتل طفلة وإصابة شقيقتها في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقة المجني عليهما الكبرى البالغة من العمر 26 عاما، بسبب تهديدهما لها بأخبار والدها عن علاقتها بأحد الشباب.

كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية أخطر من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا من الأهالي بمقتل طفلة تبلغ من العمر 13 عاما إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة وإصابة شقيقتها 11 عاما بجرح طعني في الرقبة والبطن ادعاء تعد من آخرين.

انتقلت قوة من الشرطة برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال شقيقة المجني عليهما الكبرى ادعت أن أشخاص مجهولي الهوية ملثمين اقتحموا المنزل لسرقته ثم تعدوا على شقيقتيها باستخدام أسلحة بيضاء بعدما فوجئ الجناه بوجودهم داخل المنزل خشية افتضاح أمرهم، مضيفة أنها تمكنت من الفرار من الجناه والخروج المنازل ناحية الأراضي الزراعية للاستنجاد بالأهالي.

وباستكمال التحقيقات وسؤال الطفلة المصابة التي نقلت إلى مستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم اتهمت شقيقتها الكبرى بالتسبب في أحداث إصابتها وقتل شقيقتها الأخرى بسبب اكتشافهما أنها على علاقة عاطفية بأحد الشباب وإخبارها أنهما سيحضران والدهم، وأضافت أنها أحضرت سكينا من المطبخ واعتدت عليهما.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة المتهمة بعثرت محتويات الشقة وأخذت مبلغا ماليا أعلى الدولاب وادعت سرقته من قبل مجهولين وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحقيقات اعترفت بارتكابها الواقعة خشية افتضاح علاقتها بشاب مستغلة عدم تواجد والدهم ووالدتهم بالمنزل.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت التصريح بدفن المتوفية بعد انتداب الطب الشرعي ومعاينة الجثمان كما قررت حبس الفتاة المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.