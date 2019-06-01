وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز قاعة "المصريون" بالمدينة الجامعية للطلبة خلال الإجازة الصيفية، لمشاهدة مباريات بطولة أفريقيا 2019 المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لطلاب الجامعة من مختلف الكليات مجانا، منوهًا بأن الطلاب يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.

وأعلن "الخشت"، في بيان صادر اليوم، أنه سيجرى فتح القاعة، التي تم تجديدها العام الجاري ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، لطلاب الجامعة خلال الفترة الصيفية لمشاهدة المباريات المحلية والدوريات العالمية المشفرة وبطولة أمم أفريقيا.

يشار إلى أن شباب مدينة الطلبة سيتابعون المباريات الدولية بقاعة "المصريون" التي تتسع لـ2000 طالب بالمدينة الجامعية، وذلك بعد توفير شاشات عرض "52 بوصة".