تقدم النائب تادرس قلدس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول تشديد الرقابة على تجارة الألعاب النارية غير المشروعة، والتحقيق مع من يسمح بدخولها بهذه الأعداد الضخمة إلى البلاد، رغم خطورتها.

وقال النائب، في طلب الإحاطة، إن الألعاب النارية تشهد إقبالًا شعبيًا كبيرا رغم خطورتها، وتحذير الجهات الأمنية من مخاطرها ومطاردة صانعيها وبائعيها، وبشكل خاص خلال الأعياد الدينية والمناسبات المختلفة التي غالبا ما تنتهي بكارثة وضحايا ومصابين بسبب هذه الألعاب.

وقال عضو مجلس النواب، إنه "رغم حظر تجارة الألعاب النارية، فإنها مازالت تحقق إيرادات فلكية وهو معدل لا تحققه إيرادات الكثير من المنتجات الاقتصادية المهمة، وتباع داخل محال تجهيزات الحفلات وأعياد الميلاد أي على مرأى ومسمع من المسؤولين".

وطالب "قلدس"، بتشديد الرقابة بالجمارك لمنع دخولها إلى مصر وعدم الاكتفاء بمنع الاستيراد بل القبض على مروجيها وبائعيها للمواطنينح لإنهاء هذه التجارة تماما حفاظًا على الأرواح.