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«الإنتاج» يُدخل «الزمالك» فى دوامة

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"العربية": الأمن السوداني يغلق مدخل الاعتصام من شارع النيل

"العربية": الأمن السوداني يغلق مدخل الاعتصام من شارع النيل

طوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لاستقبال عيد الفطر

طوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لاستقبال عيد الفطر

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يتهم "عناصر" بزعزعة الاستقرار في آسيا

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة يتهم "عناصر" بزعزعة الاستقرار في آسيا

"العامة للمرافق": صرف 400 جنيه للعاملين بالكهرباء بمناسبة عيد الفطر

"العامة للمرافق": صرف 400 جنيه للعاملين بالكهرباء بمناسبة عيد الفطر

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وحفظة القرآن الكريم

محافظ شمال سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية وحفظة القرآن الكريم

شوشة: فتح حديقة الحيوان بالعريش العام المقبل بعد إعادة تأهيلها

شوشة: فتح حديقة الحيوان بالعريش العام المقبل بعد إعادة تأهيلها

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قهوجى فى «أولى ابتدائى»: باشتغل 6 ساعات يومياً

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