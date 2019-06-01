واصلت أسعار الذهب ارتفاعاها، اليوم، بنحو جنيهين لتصبح جملة الارتفاعات خلال اليوم 11 جنيها، وذلك عقب تراجع لم يدم طويلا، إذ سجّل عيار 24 نحو 697 جنيها مقابل 686 جنيهًا الخميس الماضي.

وسجّل عيار 21 نحو 610 جنيهات، فيما وصل سعر عيار 18 إلى 523 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ4 آلاف و880 جنيها.

ورغم ارتفاع أسعار الذهب قبل عيد الفطر، فالتجار يترقبون انتعاش في المبيعات بحسب الدكتور وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، موضحا أن بداية شهر رمضان شهدت مبيعات الذهب تراجعًا في المبيعات بشكل واضح بسبب الانصراف من جانب المواطنين إلى الأكل والشراب.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، ارتفاع حجم المبيعات من الذهب نهاية شهر رمضان المبارك وخلال فترة العيد بنسبة تصل إلى 40% بالمقارنة مع الأشهر الماضية.