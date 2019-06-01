أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن وزارة العدل الأمريكية تستعد لفتح تحقيق خاص بمكافحة الاحتكار ضد شركة "جوجل" العملاقة، ما قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على أنشطتها، ونقلت الصحيفة أمس الجمعة، عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم، أن القسم الخاص بمكافحة الاحتكار في الوزارة يعمل على تهيئة أرضية للتحقيق.

وأكدت الصحيفة، أن وزارة العدل ولجنة التجارة خاضتا مؤخرا مفاوضات لتحديد من منهما سيتولى التحقيق المستقبلي، وتم الاتفاق على أن هذه المهمة تعود إلى الوزارة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ومن المتوقع، أن يدرس المحققون بالتفصيل أساليب الشركة العملاقة في تنفيذ مشاريعها المختلفة، بما في ذلك نظام البحث في الإنترنت، وسيوجه هذا التحقيق ضربة جديدة إلى الشركة الأمريكية التي تواجه مشاكل قضائية من هذا النوع في الولايات المتحدة وخارجها، إذ فرض عليها الاتحاد الأوروبي غرامة بمليارات الدولارات بتهمة الاحتكار.

وكانت لجنة التجارة الفدرالية التي تعود إليها أيضا صلاحيات محاربة الاحتكار قد أجرت تحقيقا شاملا مع "جوجل" لكنه أغلق عام 2013 دون اتخاذ أي إجراءات بحق الشركة التي أدخلت طوعا عدة تغييرات على سياساتها.