عثرت السلطات الأمنية في مدينة الموصل، شمالي العراق، اليوم السبت، على جثة طفل كان ضمن ضحايا العبارة التي غرقت في نهر دجلة خلال آذار الماضي.

وأفاد مصدر أمني في الموصل لقناة "آر تي" الروسية، بأن "الطفل الذي عثر على جثته يبلغ من العمر سبعة أعوام"، مبينا أن "الجثة وجدت بالقرب من نهر دجلة في منطقة المشراق جنوبي الموصل".

وقال المصدر: "ما زالت هناك بلاغات على جثث لم نعثر عليها حتى الآن، وعملنا جار للعثور عليها"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ولقي أكثر من 100 عراقي مصرعهم غرقا، وفقد آخرون بانقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل في الحادث.وصوت مجلس النواب العراقي إثر الحادث على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم، وأصدر مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفيه.