تهدف المنح الدراسية في أسبوع الإعلام العالمي ومحو الأمية المعلوماتية (MIL) لعام 2019 إلى دعم الطلاب والمهنيين الشباب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمر العالمي لأسبوع الشباب العالمي لعام 2019، والذي سينعقد في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2019 في جوتنبرج بالسويد، ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل اليونسكو بالتعاون مع مجلس مقاطعة المنطقة (Västra Götaland) في السويد وجامعة جوتنبرج.

شروط التقديم

- العمر من 18 إلى 30 عامًا.

- لديك بحث أو عمل في المجالات المتعلقة بـ (MIL) (الإعلام، علوم المكتبات والمعلومات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، التنمية الاجتماعية) .

المنحة ممولة بالكامل وتغطي:

- تذكرة طيران ذهاب وعودة من بلد المغادرة إلى جوتنبرج السويد.

- تغطي المنحة تكاليف الإقامة والوجبات خلال فترة الإقامة في جوتنبرج من 24 إلى 26 سبتمبر 2019.

وللتقديم للمنحة من هنـــــا، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المنحة من هنــــــا، على أن يكون آخر موعد للتقديم 10 يونيو الجاري.