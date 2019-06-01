شهد امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي، حالة من الغش الجماعي، نتيجة ترجمة عدد من الطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا أجزاء كبيرة من الامتحان من خلال شبكة الإنترنت، بجانب بث أسئلة الامتحان "لايف" عبر صفحات "السوشيال ميديا".

وأكد عدد من الطلاب لـ"الوطن"، وجود صعوبة في بعض الأسئلة خاصة القطعة، ولكنهم ترجموها عبر "جوجل" وتمكنوا من حلها في الوقت المخصص.

وقال الطلاب، إن مشاكل "التابلت" لم يكن لها أثر خلال الامتحان، باستثناء بعض الحالات الفردية التي طلبت تدخل مسؤولو الدعم الفني لإصلاح القلم الإلكتروني.

فيما تباينت ردود أفعال طلاب الصف الأول الثانوي الذين أدوا الامتحان ورقيا ، حيث اكد بعضهم سهولة الامتحان وعدم خروجه عن " المألوف" ، في الوقت الذي اشتكى بعضهم الاخر من طول الأسئلة وصعوبة بعض كلماتها.

جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان شهر مايو إلكترونيا في 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية، وورقيا في 500 مدرسة يجرى تجهيزها.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ"الوطن"، إنه من المقرر أن تبدأ عملية التصحيح الإلكتروني للمواد التي امتحنها الطلاب، ابتداءً من الغد، بعد تفريغ "سيرفرات" الامتحان، مضيفًا أنه سيجرى التعامل معها بنظام التقييم العام وليس التصحيح المنفصل، على أن يجرى رصدها قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.