أصيب 38 شخصا بمن فيهم 4 في حالة حرجة جراء 3 انفجارات هزت اليوم السبت مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا، وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة المحلية بأن معظم المتضررين أصيبوا بجروح شظية متوسطة وخفيفة الشدة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضا عن قطع التيار الكهربائي وتحطيم زجاج النوافذ في مبان بقرية بيرا الواقعة بالقرب من مكان الحادث، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبها، أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن الانفجارات أدت إلى اندلاع حريق في المبنى، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تحاول حاليا وقف انتشار النيران.

وأعلنت الإدارة المحلية حالة الطوارئ في أراضي المدينة، وقال مصدر أمني محلي إن السبب الأكثر احتمالا للحادث قد يعود إلى انتهاك قواعد الأمن في المصنع، وأضاف: "تنص الرواية الرئيسية للحادث على أن سببه يعود إلى انتهاك قواعد الأمن. وتقول رواية واحدة أخرى أنه ربما أن العمال أسقطوا منتجات (ديناميت) جاهزة، الأمر الذي أسفر عن وقوع انفجارات. ويجري حاليا التحقيق في هذه الرواية".