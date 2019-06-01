افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، وحدة الرنين المغناطيسي عالي التقنية، بمستشفى الزهراء الجامعي، إضافة لتجديدات أقسام "الأسنان، والأمراض الصدرية، والغدد الصماء"، ووحدة رعاية قسم الصدرية.

ونقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لجميع الحضور، ووجه الشكر لـ"الطيب" لجهوده الحثيثة ودعمه المستمر لقطاع الطب في الجامعة.

وأبدى رئيس الجامعة، سعادته بهذا التطور الذي تشهده كلية طب بنات الأزهر، مؤكدا أنها كانت من أوائل الكليات التي حصلت على الجودة والاعتماد، متطلعا أن تكون من أوائل الكليات التي تحصل على تجديد الاعتماد قريبا.

ويعد جهاز الرنين المغناطيسى الجديد، إضافة جديدة في مجال الأشعة التشخيصية، كما يعد أحدث جهاز للرنين بقوة 1.5 تسلا، وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه، وهو الأول من نوعه الذى يتم تشغيله على مستوى الجامعات المصرية، ويتميز بقطر 70 سم، وهو الأوسع في فئته مما يسمح باستيعاب المرضى ذوي الأوزان الكبيرة جدا.

ويتيح الجهاز إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ مما يسهم بشكل كبير في تحديد مسار العمليات الجراحية، بجانب قدرة الجهاز على إجراء التحليل الطيفي أيضا للتفرقة بين الأورام الحميدة والخبيثة في كافة أجهزة الجسم.

ويساهم في اكتشاف أورام الثدي بدقة متناهية، واكتشاف وجود ثانويات الأورام بالجسم كاملا للأنسجة والعظام من فحص واحد فقط، وتشخيص جلطات المخ بعد ساعة من حدوثها، وتشخيص أمراض عيوب العمود الفقري كاملا، بالإضافة إلى التشخيص الدقيق لأورام الكبد، وكذلك التشخيصات الروتينية الأخرى للعظام والمفاصل والقلب.

رافق "المحرصاوي" اليوم، كل من، الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيرة مفتاح عميدة كلية طب البنات، والدكتورة سبيلة جمعة مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي، الدكتور إمام أبو سيف رئيس قسم الأشعة.