قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، تشكيل لجنة من إدارة التضامن الاجتماعي بفوه تحت إشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، للمعاينة ميدانيا على الطبيعة وحصر الخسائر المادية، لصرف إعانات مالية عاجلة فورا للمتضررين، جراء نشوب حريق مخبز بلدي بشارع الفتح بمدينة فوه، والذي تسبب في حريق عدد من الشقق السكنية المجاورة نتيجة حدوث انفجار لخزان الوقود الخاص بالمخبز، ما أدى لنشوب حريق بالشقق المجاورة وحدوث 11 حالة اختناق، بحسب المعلومات الأولية.

جرى نقلهم إلى مستشفى فوه المركزي ومستشفى التأمين الصحي بفوه، لتلقي الإسعافات الأولية إلى أن جرى خروجهم من المستشفى بسلامة الله، طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه فور ورود معلومات من غرفة عمليات فوه إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بنشوب حريق مخبز فوه؛ هرعت سيارات الحماية المدنية لإخماد الحريق وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وذكر أنه تابع مع اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، ومدير إدارة الحماية المدنية، ورئيس مرفق الإسعاف، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، تداعيات حريق مخبز فوه لحظة بلحظة منذ وقوعه.

أضاف أنه وجه بتأمين وضمان سلامة جميع سكان منطقة الحريق، مؤكدا أنه يجرى حصر الخسائر المادية، بالتنسيق مع الأدلة الجنائية والتضامن الاجتماعي، ولا يوجد خسائر في الأرواح، وأن جميع حالات الاختناق تلقوا الإسعافات الأولية واطمئن عليهم حتى خروجهم من مستشفى فوه المركزي ومستشفى التأمين الصحي بفوه، لافتا إلى المتابعة وانتظار تقرير الأدلة الجنائية، وتحقيقات النيابة العامة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق.