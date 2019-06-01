افتتاح أول منفذ تسويقي بقنا لبيع منتجات صغار المزارعين

افتتح أول منفذ تسويقي بمحافظة قنا، لبيع منتجات صغار المزارعين، والذي قام بتنفيذه مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الأيفاد" بإشراف وزارة الزراعة.

وقام بالافتتاح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، برفقة الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والمنسق القومي لمشروع "برايم"، والدكتور محمد القرش المدير التنفيذي للمشروع، ومعاون وزير الزراعة، والمهندسة هناء محمود مدير إدارة التمويل الدولي بالعلاقات الزراعية الخارجية، ومدير المتابعة والتقييم بالمشروع.

وشهد الافتتاح العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة، والمنسق المحلي للمشروع بقنا، والمهندسة إيمان محمد علي مدير وحدة المشروعات التنموية لقطاع الزراعة، ومدير مشروع "برايم" بقنا، وفريق العمل بالمشروع.

كما حضر الافتتاح كل من الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، ورئيس مدينة قنا، وممثلين عن الجمعيات المشاركة في المشروع.

وقال الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذي لمشروع "برايم" إن ذلك يأتي لرفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية، وإتاحة الفرص التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري، لتسويق منتجاتهم بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وخلق سلاسل للقيمة المضافة، ومساعدة صغار المزارعين على تعظيم العوائد من خلال تدريبهم على التعبئة والتغليف، ومعاملات مابعد الحصاد، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وأضاف "القرش" أن مشروع "برايم" ممول من صندوق التنمية الزراعية، وقد تم تنفيذ عدد من الشوادر والمنافذ شارك فيها صغار المزارعين بمنتجاتهم ومنتجات الجمعيات التسويقية، والتي أقيمت بمحافظتي الجيزة والقاهرة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إدارة المشروع، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لجودة المنتجات وسعرها التنافسي.

يذكر أن المنفذ المقام بمحافظة قنا، هو المنفذ الأول الذي تقيمه إدارة المشروع لخدمة مزارعي الصعيد، وجاري إنشاء عدد آخر من المنافذ تغطي كافة محافظات الجمهورية.