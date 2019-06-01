محافظ كفر الشيخ يرصد مخالفات بـ"كفر قتة" ويوجه بإزالتها خلال 72 ساعة

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، المرور على محطة صرف كفر قته بمركز بيلا، ورصد مجموعة من المخالفات مثل وجود رسومات بالطباشير على جدران المحطة، وأن الطريق المؤدي للمحطة غير ممهد وغير مرصوف ويحتاج إلى رفع كفاءة، وعدم وجود كشافات إنارة على الأعمدة بشارع المحطة، ووجود بيارة صرف مفتوحة بالقرية تحتاج إلى تغطيتها، ووجه المحافظ بإزالة جميع المخالفات فورًا خلال 72 ساعة، ومحاسبة المقصرين.

وتبين خلال المرور، وجود تراكمات من قطع الأسفلت على جانب طريق بيلا كفر العجمي، وجود انهيار بجزء من الطريق الرابط بين الطريق الرئيسي وطريق المارية، وجود هبوط أرضي بمناطق عديدة بالطريق الرئيسي المؤدي لقرية كفر قته، وجود تجمعات للقمامة على مصرف البدراوي، وجود قمامة بالترعة الموازية لقرية كفر قته، بعض أعمدة الإنارة تحتاج الي رفع كفاءة حيث يوجد ميول ببعض الأعمدة باتجاه القرية، وجود تجمعات قمامة بسيطة بجوار مدرسة كفر قته الإعدادية، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بيلا بإزالة كافة المخالفات فورًا خلال 72 ساعة، ومحاسبة المقصرين، كما كلف رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل اللازم، كلا فيما يخصه، وتحديد موعد الافتتاح خلال الأسبوع المقبل.