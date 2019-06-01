وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والشباب والرياضة يبحثون آليات .. ويناقشون المشروع القومى للياقة البدنية والصحة

عقد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا ظهر اليوم السبت؛ لمناقشة آليات الاستعداد لتنسيق الثانوية العامة لهذا العام، وضوابط الحافز الرياضى، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

فى بداية الاجتماع أكد الوزراء على استمرار التنسيق بين الوزارات الثلاث بما يسهم فى إنجاح منظومة تطوير التعليم فى مصر، و استعرض الاجتماع الصعوبات التى واجهت التنسيق فى العام الماضى ،وسبل التيسير على الطلاب فى التنسيق القادم، ومناقشة ضوابط الحافز الرياضى.

واستعرض وزير التعليم العالى وضع تنسيق القبول بالجامعات عن العام الماضي ٢٠١٨، مؤكداً على ضرورة مراعاة الضوابط التى تضمن تحقيق الموضوعية فى درجات الحافز الرياضى للطلاب المتقدمين للتنسيق ، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية بالوزارات المعنية للتأكد من البطولات فى التعامل مع درجات الحافز الرياضى، مع التأكيد أيضاً على تسليم درجات الحافز الرياضى لوزارة التعليم العالى قبل إعلان نتائج الثانوية العامة.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أنه جار وضع ضوابط صارمة للحافز الرياضى تضمن الموضوعية فى درجات الحافز، مشيراً إلى تطوير أداء العمل بإدارة الحافز الرياضى بالوزارة.

وخلال الاجتماع استعرض وزير الشباب والرياضة المشروع القومى للياقة البدنية والصحة، والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة واللياقة البدنية للمواطنين خاصة بالمدارس والجامعات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور الرياضة فى كافة قطاعات ومؤسسات الدولة تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الصحة البدنية للمواطن المصرى، وتوفير فرص الممارسة الرياضية، موضحاً الوزارات المشاركة فى المشروع وهى: الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والصحة، والمالية، والتخطيط، مضيفاً الأدوار التنفيذية لكل وزارة من الوزارات المشاركة فى المشروع.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على أن تبدأ وزارة التعليم العالى فى تنسيق القبول بالجامعات بعد استلام النتيجة من وزارة التربية والتعليم.

كما تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة من وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للتنسيق بين إدارتى الحافز الرياضى بالوزارتين لوضع الضوابط الخاصة بالحافز الرياضى.

حضر الاجتماع أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وأ. أحمد الشيخ رئيس قطاع مكتب الوزير ممثلين عن وزارة التعليم العالى، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والشباب والرياضة.