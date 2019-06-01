أصدر الدكتور اسماعيل عيد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم (10327) لسنة 2019، بتشكيل لجنة دائمة بدائرة المحافظة تختص بالمتابعة الميدانية والمرور، على الطبيعة، دوريا على أعمال الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، بشأن التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير.

كما تعمل اللجنة على التنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ قرارات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخاص بإعادة زراعة الأرض المبورة بعد رفع الأنقاض وإزالة أسباب المخالفات، والقيام بمتابعة أعمال اللجان الفرعية المشكلة بالقرى والمراكز بنطاق المحافظة والخاص بمتابعة زراعة الاراض التي تم تبويرها بالمخالفة، وتذليل العقبات التي تقف في سبيل تحقيق ذلك، بالتنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة.

وحدد قرار المحافظ أن تكون اللجنة الدائمة تحت إشراف السكرتير العام، ورئاسة مدير إدارة التعاون بالديوان العام، وعضوية مدير اإدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام أو من ينيبه، وباحث قانوني بإدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، ومدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بكفرالشيخ أو من ينيبه، وباحث قانوني بإدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، مهندس بإدارة الديوان العام، إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، إدارة التعاون بالديوان العام.