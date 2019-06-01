أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير عبد القدوس اليوم السبت، نظر الدعوى المرفوعة من مصانع حديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسم 15% على واردات البيلت إلى السبت المقبل 8 يونيو وذلك لسماع الردود وتقديم المستندات.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، قرارًا، الشهر الماضي، يقضي بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيليت، وهو الذي لاقى تأييدا من جانب مصانع الصلب المتكاملة "المنتجة للبيليت"، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من مصانع الدرفلة "المستوردة للصلب".