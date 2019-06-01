اعتمد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج المعاينات المبدئية لكافة طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة في 11 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.

وشمل الاعتماد محافظات "بني سويف، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسى مطروح، شمال سيناء، وجنوب سيناء"، والذي بلغ عدد الطلبات بها ما يقرب من 297 طلبًا تمت معاينتهم بتلك المحافظات وتم قبول 93 طلبًا.

واستوفت الشروط المطلوبة، وتم رفض 204 طلب لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، وذلك بعدما تم عمل المعاينة اللازمة من جانب مديرية التموين والشركة المختصة بالنطاق الجغرافي لتلك المحافظات.

وأكد المصيلحي، في بيان له اليوم، أنه سيتم إرسال نتائج المعاينات وأسماء المقبولين والمرفوضين بهذه المحافظات فورًا للشركات المنفذة للمشروع "شركتي الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية" ولمديريات التموين بالمحافظات، لاستكمال باقي إجراءات تشغيل المنافذ المقبولة وفقاً لقواعد وإجراءات سير المشروع.

وشدد المصيلحي، على أنه جارِ إنهاء المعاينات المبدئية في باقي محافظات الجمهورية، والتي سيتم اعتمادها عقب عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً من وزارة التموين على إعلان نتائج تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي أولًا بأول.