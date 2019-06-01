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«الإنتاج» يُدخل «الزمالك» فى دوامة

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محافظ كفر الشيخ يحيل 4 أطباء بوحدة صحية بقرية أبو مصطفى للتحقيق

محافظ كفر الشيخ يحيل 4 أطباء بوحدة صحية بقرية أبو مصطفى للتحقيق

"الداخلية" ترسم البسمة على وجوه مرضى مستشفيات جامعة الأزهر

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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.5%

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.5%

محافظ كفر الشيخ يرصد مخالفات بـ"كفر قتة" ويوجه بإزالتها خلال 72 ساعة

محافظ كفر الشيخ يرصد مخالفات بـ"كفر قتة" ويوجه بإزالتها خلال 72 ساعة

بالصور| افتتاح معرض منتجات مشروعات المرأة والأسر المنتجة بالمنوفية

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