"مرتجي" تتابع سير امتحان "الإنجليزي" للصف الأول الثانوي بشمال سيناء

قالت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنها تابعت اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية بنين للصف الأول الثانوي (المادة الأخيرة بجدول الامتحان)، وغرفة العمليات بالمديرية وتأكدت من سلامة جميع طلاب وطالبات المدارس المؤدية الامتحان إلكترونيا.

وتابعت في بيان لها اليوم، إن عدد المدارس التي أدت الامتحان إلكترونيا 4 مدارس وهم: "مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية بنين، ومدرسة الألفي الثانوية بنات فترة صباحية"، بنسبة حضور 99%، ونسبة غياب 1%، ومدرسة خاصة وهي العربي الخاصة لغات، وباقي مدارس شمال سيناء، يتم امتحان طلاب الصف الأول الثانوي ورقيا، وأن العمل سار داخل لجان تقدير الدرجات الإلكترونية.